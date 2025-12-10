Забарный впервые сыграл вместе с россиянином
В среду, 10 декабря, ПСЖ встречается на выезде с Атлетиком Бильбао в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Из-за травмы основного голкипера Люки Шевалье ворота парижской команды в этом матче защищал россиянин Матвей Сафонов.
Читай также: "Буду выполнять свои обязательства": Забарный озвучил позицию по Сафонову
Украинский защитник Илья Забарный начинал встречу в запасе, однако после перерыва появился на поле, заменив Маркиньоса.
⏱️ 46' - A change at the break. 🔄— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 10, 2025
⬅️ Marquinhos
➡️ Zabarnyi#AthleticPSG I #UCL
Этот случай стал первым, когда украинец и россиянин вместе сыграли в составе парижан.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!