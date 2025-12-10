iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Забарный впервые сыграл вместе с россиянином

Украинский защитник ПСЖ вышел на замену в матче Лиги чемпионов.
Вчера, 23:54       Автор: Игорь Мищук
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В среду, 10 декабря, ПСЖ встречается на выезде с Атлетиком Бильбао в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Из-за травмы основного голкипера Люки Шевалье ворота парижской команды в этом матче защищал россиянин Матвей Сафонов.

Читай также: "Буду выполнять свои обязательства": Забарный озвучил позицию по Сафонову

Украинский защитник Илья Забарный начинал встречу в запасе, однако после перерыва появился на поле, заменив Маркиньоса.

Этот случай стал первым, когда украинец и россиянин вместе сыграли в составе парижан.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

Статьи по теме

Звезда ПСЖ получил суровый бан в Лиге чемпионов Звезда ПСЖ получил суровый бан в Лиге чемпионов
Луис Энрике объяснил причины отсутствия Забарного Луис Энрике объяснил причины отсутствия Забарного
Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025 Дезире Дуэ вручили награду Golden Boy-2025
ПСЖ без Забарного уступил Монако ПСЖ без Забарного уступил Монако

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Реал принимает Ман Сити, а Трубин и Судаков выходят против Наполи, Забарный против Атлетик
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Лига конференций00:52
"Хотим привезти победу": Тренер Динамо оценил шансы против Фиорентины
Лига Чемпионов00:30
Лига чемпионов: Бенфика одолела Наполи, ПСЖ не справился с Атлетиком, Манчестер Сити обыграл Реал, победы Арсенала и Ювентуса
Лига Чемпионов00:12
Реал потерпел домашнее поражение от Манчестер Сити
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Забарный впервые сыграл вместе с россиянином
Европа23:35
Динамо вышло в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, выиграв противостояние с Хибернианом
Бокс22:59
Теофимо и Шакур устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бокс22:30
Усик - четвертый: The Ring опубликовал рейтинг P4P в 21 веке
Украина21:44
Черноморец получил трансферный бан от ФИФА
Бокс20:59
"Быстрый путь к поясу": Фьюри посоветовали соперника, который может его заинтересовать
Лига конференций20:43
Ярмоленко вернулся в заявку Динамо на матч с Фиорентиной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK