Луис Энрике объяснил причины отсутствия Забарного

Отреагировал на вопросы об украинце.
Сегодня, 11:03       Автор: Валентина Чорноштан
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Центральный защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный не попал в заявку на матч с Ренном.

После игры главный тренер парижского клуба Луис Энрике прокомментировал отсутствие украинца:

"Каждый раз, когда ты задаёшь вопрос, это проблема. Он болен, перестаньте постоянно искать какой-нибудь скандал", — ответил специалист.

Добавим, что на воротах ПСЖ в этом матче стоял россиянин матвей сафонов, так как основной голкипер французской команды Луки Шевалье получил травму.

К слову, игра завершилась со счётом 5:0.

