Луис Энрике объяснил причины отсутствия Забарного
Отреагировал на вопросы об украинце.
Центральный защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный не попал в заявку на матч с Ренном.
После игры главный тренер парижского клуба Луис Энрике прокомментировал отсутствие украинца:
"Каждый раз, когда ты задаёшь вопрос, это проблема. Он болен, перестаньте постоянно искать какой-нибудь скандал", — ответил специалист.
Luis Enrique sur l’absence de Zabarnyi 🔴🔵— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 6, 2025
« Chaque fois que tu (journaliste) poses une question c’est problématique. Il est malade, arrêtez de chercher toujours une polémique. » pic.twitter.com/lKZOZhkAOP
Добавим, что на воротах ПСЖ в этом матче стоял россиянин матвей сафонов, так как основной голкипер французской команды Луки Шевалье получил травму.
К слову, игра завершилась со счётом 5:0.
