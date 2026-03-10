Тоттенхэм сменил голкипера в матче с Атлетико после 17 минут и трех пропущенных

Во вторник, 10 марта, Атлетико встречается на своем поле с Тоттенхэмом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже на шестой минуте Маркос Льоренте вывел мадридскую команду вперед, на 14-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество "матрасников", а на 15-й минуте Хулиан Альварес довел результат до разгромного.

После этого главный тренер "шпор" Игор Тудор не выдержал и снял с игры своего голкипера Антонина Кински. При этом на совести 22-летнего чешского вратаря были два пропущенных мяча. При первом голе голкипер поскользнулся при выносе, а при третьем промахнулся мимо мяча, подарив его Альваресу.

На 17-й минуте Кински в воротах лондонской команды заменил Гульельмо Викарио. Но и итальянский голкипер уже спустя пять минут пропустил четвертый мяч от Атлетико.

Первый тайм команды завершили со счетом 4:1 в пользу "матрасников".

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

