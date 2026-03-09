iSport.ua
Тоттенхэм нашел тренеров на случай отставки Тудора

Рассматривают Мотту и Де Дзерби.
Сегодня, 08:10       Автор: Валентина Чорноштан
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Руководство Тоттенхэма рассматривает вариант смены Игора Тудора под конец сезона, чтобы сделать всё возможное и избежать вылета из АПЛ.

На текущий момент "шпоры" находятся в одном очке от зоны вылета. Команда проиграла последние 11 матчей. Сейчас главным тренером является Игор Тудор, однако вскоре он может отправиться в отставку.

Как пишет Calciomercato, лондонский клуб хочет пригласить экс-тренера Ювентуса Тиаго Мотту или бывшего наставника Марселя Роберто Де Дзерби.

Также в шорт-листе Тоттенхэма есть тренеры, которые могут возглавить команду в следующем сезоне, а именно: Шон Дайч (экс-Ноттингем Форест), Райан Мэйсон (экс-Вест Бромвич) и Робби Кин (Ференцварош).

