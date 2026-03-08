Гвардиола - о желтой карточке: Теперь я отдохну

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал свою дисквалификацию.

Напомним, что испанец получил желтую карточку в матче с Ньюкаслом за споры с арбитром. Она стала шестой для тренера в этом сезоне, также он получил двухматчесвую дисквалификацию.

Однако сам Гвардиола отшутился на счет своей дисквалификации, заявив, что наконец может отдохнуть.

Вот что я вам скажу: несмотря ни на что, у нас есть все рекорды в этой стране. У нас есть рекорд по количеству желтых карточек у тренера. Я хочу побить все рекорды – теперь у меня это получилось. Двухматчевая дисквалификация – теперь я отдохну. Есть вещи, которые я не могу понять спустя 10 лет. Просмотрите действие. Конечно, я буду защищать Доку и свою команду

