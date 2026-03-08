Заря с хет-триком Андушича разгромила Полтаву

В воскресенье, 8 марта, Заря встречалась с Полтавой в рамках 19-го тура УПЛ.

И только раздался стартовый свисток, как Андушич отправил мяч точно в левую девятку. А еще через 10 минут босниец еще одним дальним ударом забил второй гол.

Свой ответ Полтава так и не смогла найти в первом тайме, зато и не пропустила больше, хотя Заря изо всех сил старалась забить.

Со стартом второго тайма Андушич оформил хет-трик, и в целом полностью решил исход матча. Последнее же слово осталось за ветераном Будковским, который и довел счет до разгромного.

Заря - Полтава 4:0

Голы: Андушич, 2, 13, 51, Будковский, 59

Заря: Турбаевский – Жуниньо (Малыш, 68), Янич (Эскинья, 86), Джордан, Пердута – Саллиеу, Попара, Андушич – Вантух (Елавич, 68), Будковский (Задорожный, 78), Слесар (Верлей, 78).

Полтава: Минчев – Коцюмака (Ухань, 63), Мисюра, Веремиенко (Подлепич, 55), Кононов – Пьятов (Марусич, 55), Даниленко (Плахтыр, 88), Дорошенко – Галенков (Вивдич, 55), Сухоручко, Одарюк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!