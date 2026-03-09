Известен первый чемпион в истории Zuffa Boxing

Накануне в рамках Zuffa Boxing прошёл бой на вакантный титул чемпиона Zuffa в крузервейте, в котором встретились Джей Опетая и Брэндон Глэнтон.

В начале боя австралиец уступал центр ринга своему сопернику, однако позже сам занял его. В первых раундах боксеры часто клинчевали и остерегались мощных ударов.

После пятого раунда Глэнтон позволял себе удары ниже пояса и хватал соперника за руки, за что получил штраф от рефери. Под конец боя американец был измотан и часто прибегал к клинчам.

По итогам поединка все судьи выставили счёт 119-106, и победителем стал Джей Опетая.

