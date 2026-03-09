iSport.ua
Русский Українська

Известен первый чемпион в истории Zuffa Boxing

Им стал австралиец Джей Опетая.
Сегодня, 10:12       Автор: Валентина Чорноштан
Джей Опетая / Getty Images
Джей Опетая / Getty Images

Накануне в рамках Zuffa Boxing прошёл бой на вакантный титул чемпиона Zuffa в крузервейте, в котором встретились Джей Опетая и Брэндон Глэнтон.

В начале боя австралиец уступал центр ринга своему сопернику, однако позже сам занял его. В первых раундах боксеры часто клинчевали и остерегались мощных ударов.

После пятого раунда Глэнтон позволял себе удары ниже пояса и хватал соперника за руки, за что получил штраф от рефери. Под конец боя американец был измотан и часто прибегал к клинчам.

По итогам поединка все судьи выставили счёт 119-106, и победителем стал Джей Опетая.

Ранее Карл Фроч в своём подкасте поделился мыслями о бою Усик – Верховен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джей Опитайа

Статьи по теме

Опитайя победил Бриедиса единогласным решением судей, став чемпионом мира по версии IBF Опитайя победил Бриедиса единогласным решением судей, став чемпионом мира по версии IBF
Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Украинские дзюдоисты завоевали три медали Украинские дзюдоисты завоевали три медали
Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет в Кубке Англии, а также состоятся два матча УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа11:58
Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании
Другое11:35
Украинские дзюдоисты завоевали три медали
Европа10:58
Реал внимательно следит за молодым талантом Арсенала
Бокс10:12
Известен первый чемпион в истории Zuffa Boxing
НХЛ09:43
НХЛ: Питтсбург вырвал победу у Бостона, Колорадо одолел Миннесоту
НБА09:11
НБА: Лейкерс победили Нью-Йорк, Кливленд проиграл Бостону
Европа08:34
Ямаль побил рекорд Месси и Роналду по голам
Европа08:10
Тоттенхэм нашел тренеров на случай отставки Тудора
Европа07:39
Оценка Малиновского в игре против Роми
Европа07:15
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет в Кубке Англии, а также состоятся два матча УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK