Карл Фроч - о бое Усик – Верховен: "Усик хотел проходняк. Усик получил проходняк"

Считает поединок пустой защитой.
Сегодня, 10:02       Автор: Валентина Чорноштан
Карл Фроч / Getty Images

Карл Фроч в своём подкасте поделился мыслями о чемпионе мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александре Усике и его поединке против кикбоксера Рико Верховена.

Напомним, поединок состоится 23 мая в Гизе (Египет), и Всемирный боксерский совет сделал бой титульным.

Это добровольная защита против бойца, о котором никто никогда ничего не слышал. Причём защита против кикбоксера. Я не в курсе, как кикбоксеры переходят в бокс, но сомневаюсь, что в прошлом было много случаев, когда кикбоксеры переходили в бокс и оставались успешными. Я так скажу: Усик хотел проходняк. Усик получил проходняк. Молодец, отдаю должное.

"Агит Кабайел, скорее всего, будет не в восторге. Он уже давно в статусе обязательного претендента от WBC. Причём он не липовый претендент, а реально проверенный — претендент, который целую вечность ждёт своего шанса. И теперь оказалось, что ему придётся ждать ещё чуть дольше. А это плохо для спорта. Плохо, когда Усика сводят с кикбоксером, о котором никто ничего не слышал", — сказал член Зала славы бокса.

Ранее Чисора раскрыл причину организации боя украинца и нидерландца.

