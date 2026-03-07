НХЛ: Вегас уступил Миннесоте, Флорида обыграла Детройт
В ночь на субботу, 7 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 6 марта
Сан-Хосе – Сент-Луис – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 – 6 Снаггеруд (Холлоуэй, Фаулер)
1:1 – 34 Селебрини (Тоффоли, Орлов)
1:2 – 37 Томас (Холлоуэй, Снаггеруд)
2:2 – 53 Шервуд (Граф, Курашев)
2:3 – 61 Томас (Холлоуэй, Броберг)
Вегас – Миннесота – 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Шайбы:
0:1 – 25 Зукарелло-Асен
0:2 – 28 Богосян (Тренин, Юров)
0:3 – 28 МакКэррон (К. Хьюз, Фэйбер)
1:3 – 42 Дорофеев (Боумэн, Айкел)
1:4 – 55 Тарасенко (МакКэррон, Сперджен)
2:4 – 56 Марнер (Гертл, Дорофеев)
Анахайм – Монреаль – 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, по буллитам - 1:0)
Шайбы:
0:1 – 1 Сузуки (Слафковски, Кофилд)
1:1 – 1 Готье (Крайдер, Карлссон)
1:2 – 3 Хатсон (Сузуки, Слафковски)
2:2 – 11 Гудас (Пелинг, Ватрано)
3:2 – 32 Лакомб (Крайдер, Готье)
4:2 – 41 Карлссон (Труба, Крайдер)
4:3 – 48 Кофилд (Хатсон, Добсон)
4:4 – 51 Каррье (Болдук, Эванс)
4:5 – 53 Кофилд (Хатсон, Добсон)
5:5 – 59 Крайдер (Лакомб, Труба)
Эдмонтон – Каролина – 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Шайбы:
1:0 – 10 Хайман (Экхольм, Макдэвид)
1:1 – 11 Гостисбеер (Ахо, Джарвис)
1:2 – 12 Элерс
1:3 – 21 Мартинук (Миллер, Элерс)
2:3 – 23 Подколзин
2:4 – 47 Блэйк (Холл, Миллер)
3:4 – 51 Хайман (Бушар, Драйзайтль)
3:5 – 58 Дж.Стаал (Андерсен, Миллер)
3:6 – 59 Блэйк (Уокер, Станковен)
Чикаго – Ванкувер – 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 1 Донато (Назар)
1:1 – 2 О'Коннор (Петтерссон, Вилландер)
1:2 – 2 Дебраск (Петтерссон, Байум)
1:3 – 6 Блюгерс (Сассон, Петтерссон)
2:3 – 12 Михеев (Бертуцци, Мур)
3:3 – 39 Назар (Михеев, Влашич)
3:4 – 42 Босер (Дебраск, Карлссон)
3:5 – 58 Сассон
3:6 – 59 Босер (Гронек, Росси)
Даллас – Колорадо – 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы:
0:1 – 3 Макар (Нечас, Маккиннон)
1:1 – 7 Хейсканен (Джонстон, Робертсон)
2:1 – 10 Джонстон (Робертсон, Хейсканен)
3:1 – 16 Грицковиан (Бурк)
3:2 – 20 Маккиннон (Макар, Нечас)
4:2 – 21 Бенн (Бурк, Грицковиан)
4:3 – 28 Нечас (Ландескуг, Маккиннон)
4:4 – 59 Ничушкин (Нелсон, Нечас)
Детройт – Флорида – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайбы:
0:1 – 11 Мэттью Ткачак (Верхэге)
1:1 – 30 Дебринкет (Ларкин, Кэйн)
1:2 – 41 Мэттью Ткачак (Маршанд, Райнхарт)
1:3 – 58 Мэттью Ткачак
