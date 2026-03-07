НБА: Сан-Антонио одолел Клипперс, Денвер проиграл Нью-Йорку
В ночь на субботу, 7 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 6 марта
Бостон – Даллас – 120:100 (21:22, 37:31, 32:27, 30:20)
Бостон: Браун (24 + 7 подборов + 7 передач), Уайт (20), Кэта (16 + 15 подборов), Тейтум (15 + 12 подборов + 7 передач), Хаузер (6) – старт; Притчард (18 + 7 подборов + 6 передач), Гарза (10), Гонсалес (6), Шайерман (5), Уильямс (0), Вучевич (0), Харпер (0)
Даллас: Флегг (16 + 8 подборов + 6 передач), Кристи (12), Миддлтон (7), Вашингтон (5), Пауэлл (2) – старт; Томпсон (19), Маршалл (13), Уильямс (11 + 7 подборов), Сиссе (6 + 7 подборов), Нембхард (5), Калеб Мартин (4), Джонсон (0)
Шарлотт – Майами – 120:128 (27:30, 34:28, 40:40, 19:30)
Шарлотт: Кнюппель (27), Миллер (22 + 13 подборов), Болл (21), Бриджес (12), Диабате (6 + 14 подборов) – старт; Уайт (13), Г. Уильямс (12), Джеймс (3), Грин (2), Колкбреннер (2 + 4 блок-шота)
Майами: Хирро (33 + 9 подборов + 9 передач), Адебайо (24 + 12 подборов), Митчелл (13 + 7 передач), Ларссон (11), Гарднер (6) – старт; Хакс (21), Вейр (10 + 4 блок-шота), Якучионис (6), Смит (4)
Хьюстон – Портленд – 106:99 (27:34, 30:22, 20:26, 29:17)
Хьюстон: Шенгюн (28 + 6 потерь), Томпсон (26 + 7 подборов + 7 передач), Дюрэнт (20 + 8 подборов + 8 потерь), Шеппард (17 + 6 передач), Исон (5) – старт; Финни-Смит (5), А. Холидей (3), Капелла (2), Окоги (0)
Портленд: Грант (21), Холидей (20 + 10 передач), Клинген (18 + 13 подборов), Камара (16 + 6 перехватов), Хендерсон (4) – старт; Р. Уильямс (8 + 8 подборов), Уэсли (7), Тайбулл (5), Крейчи (0), Сиссоко (0)
Денвер – Нью-Йорк – 103:142 (29:27, 23:38, 28:40, 23:37)
Денвер: Йокич (38 + 8 подборов), Дж. Мюррей (12), К. Джонсон (10), К. Браун (7), Гордон (3) – старт; Холмс (11), Б. Браун (7), Хардуэй (6), Джонс (3), Стротер (2), Валанчюнас (2), Джонс (2), Пикетт (0), Родди (0), Ннаджи (0)
Нью-Йорк: Ануноби (34 + 7 подборов), Харт (18), Таунс (17 + 13 подборов), Брансон (9 + 15 передач), Бриджес (9) – старт; Робинсон (13), Дадье (11), Шемет (10), Кларксон (7), Диавара (4), Альварадо (4), Хукпорти (2), Сохан (2), Колек (2 + 8 передач)
Финикс – Новый Орлеан – 118:116 (26:29, 32:23, 34:29, 26:35)
Финикс: Букер (32), Грин (25), Игодаро (13), Хиллеспи (12 + 6 передач), О’Нил (11) – старт; Аллен (12 + 8 передач), Флеминг (6), Малуач (4 + 5 блок-шотов), Данн (3), Коффи (0), Хайсмит (0)
Новый Орлеан: Мерфи (22), Уильямсон (19 + 10 подборов), Бэй (19), Мюррей (15 + 8 подборов), Джонс (14) – старт; Маткович (9), Фирс (8), Куин (4), Мисси (4 + 8 подборов), Макгауэнс (2)
Сан-Антонио – Клипперс – 116:112 (25:32, 21:34, 35:26, 35:20)
Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 10 подборов + 4 блок-шота), Шемпени (20 + 9 подборов), Фокс (19 + 9 передач), Васселл (11), Касл (6 + 8 подборов + 8 передач) – старт; К. Джонсон (10), Корнет (10 + 7 подборов), Харпер (8), Брайан (5), Уотерс (0)
Клипперс: Леонард (30 + 9 подборов), Б. Лопес (26), Д. Джонс (12), Сендерс (10), Данн (4 + 7 подборов) – старт; Миллер (11 + 6 передач), Матурин (8), Батюм (6), Джексон (5)
Лейкерс – Индиана – 128:117 (35:27, 29:24, 35:29, 29:37)
Лейкерс: Дончич (44 + 9 подборов), Ривз (19), Хачимура (13), Смарт (11), Хейс (9) – старт; Кеннард (15 + 7 подборов), Ларевиа (8), Тимми (4), Кнехт (3), Вандербильт (2 + 9 подборов), Джеймс-младший (0), Бафкин (0), Маньон (0)
Индиана: Сиакам (26), Нембхард (17 + 8 передач), Хафф (16), Уокер (10 + 9 подборов), Несмит (7) – старт; Макконнелл (10), Браун (8), Джексон (8), Поттер (8), Шеппард (5), Топпин (2)
