Арбелоа после победы над Сельтой: "Нужно отметить нашу академию и характер"

Накануне Реал обыграл Сельту и одержал первую за три матча победу в чемпионате Испании.

Отмечается, что мадридцы провели при Альваро Арбелоа 13 матчей во всех турнирах, за это время у "королевской" команды 9 побед и 4 поражения.

После матча тренер Реала подвел итоги встречи в 27-м туре Ла Лиги.

Мы все знаем, насколько сложно играть с Сельтой, и так было всегда. Мы приехали сюда с большими потерями в составе. Нужно отметить нашу академию и характер, который парни продемонстрировали.

"Феде Вальверде воплощает все, чем должен быть игрок Реала. В нем дух Хуанито. Он тащил команду на своих плечах", - сказал специалист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!