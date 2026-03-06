Реал в концовке вырвал победу у Сельты

В пятницу, 6 марта, Сельта принимала дома Реал.

Гостям пришлось очень непросто в первом тайме, Сельта боролась за каждый участок поля. В итоге до перерыва команды обменялись голами.

Во втором тайме мадридцы наконец собрались и осадили штрафную Сельты, однако в створ мяч никак не летел.

Героем матче стал Феде Вальверде, который на 90+4 минуте вырвал для Реала победу. Сейчас команда Арбелоа отстает от Барселоны на одно очко, но у каталонцев игра в запасе.

Сельта - Реал 1:2

Голы: Иглесиас, 25 - Тчуамени, 11, Вальверде, 90+4

