Манчестер Юнайтед планирует серьезно пополнить бюджет летом

Манчестер Юнайтед ожидает серьезных доходов летом, пишет Фабрицио Романо.

Манкунианцы всерьез рассчитывают на продажу Маркуса Рэшфорда и Расмуса Хейлунда. Оба игрока, напомним, выступают в аренде.

Только за счет этих двух игроков манкунианцы ожидают выручить не менее 80 млн евро.

6 млн евро Наполи уже заплатил за Хейлунда и должна выплатить еще 44 млн, если решит выкупить его. А Рэшфорд обойдется Барселоне в 30 млн евро.

Все эти еньги манкунианцы используют на трансферном рынке летом.

Ранее также легенда МЮ вступился за Майкла Каррика.

