Два нападающих Барселоны пропустят полуфинал Кубка Испании

Рафинья и Рэшфорд не сыграют против Атлетико.
Сегодня, 14:20       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Пресс-служба Барселоны сообщила, на в полуфинальном поединке Кубка Испании не смогут принять участие двое игроков.

Первый - Рафинья, все ещё не посстановился после последнего повреждения.

Бразилец уже пропустил два матча, и все ещё далек от восстановления. Накануне матча с Атлетико игрок все ещё не тренировался в общей группе.

Также матч пропустит и Маркус Рэшфорд. Англичанин ушиб колена в матче с Мальоркой и не будет играть в Кубке из предосторожности.

Напомним, что матч Атлетико - Барселона состоится 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее также сообщалось, что ветеран Реала может покинуть клуб.

