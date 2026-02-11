iSport.ua
Футбол

Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера

Маурисио Почеттино - один из кандидатов.
Сегодня, 14:57       Автор: Андрей Безуглый
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Тоттенхэм рассматривает возможность вернуть в клуб своего бывшего тренера, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что накануне "шпоры" отправили в отставку Томаса Франка.

На текущий момент лондонский клуб рассматривает разные варианты, вплоть до назначения временного тренера.

Также клуб рассматривает возвращение Маурисио Почеттино. Однако тренер сборной США будет доступен только после окончания мундиаля.

Также рассматриваются кандидатуры Роберто де Дзерби и Андони Ираолы, которых пытался пригласить ещё Даниэль Леви.

Ранее также сообщалось, что защитник сборной Англии тоже может вернуться в свой бывший клуб

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Мауриcио Почеттино

