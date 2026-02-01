Манчестер Сити потерял победу над Тоттенхэмом
Команда Пепа Гвардиолы захватила инициативу в дебюте. Серия атак Манчестер Сити позволила "горожанам" оформить быстрый гол. На 11-й минуте Шерки из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол после перехвата.
К экватору тайма гости могли увеличить преимущество. Сначала Холанд перебросил мяч и над голкипером, и над воротами. А потом Викарио перевел на угловой выстрел Шерки. Но перед перерывом Семеньо перед воротами замкнул передачу Силвы.
Но с начала второй половины активнее заиграли "шпоры". Для начала Удоги ударом под перекладину заставил поработать Доннарумму. А на 53-й минуте Гехи пытался помешать пробить Соланке и срезал мяч в свои ворота.
Центрбек мог реабилитироваться за автогол, но головой пробил мимо чужих ворот. Зато "помог" Тоттенхэму сравнять счет. Галлахер перехватил опрометчивый пас защитника и отдал на Соланке, а тот эффектно отправил мяч в сетку.
"Горожане" пытались вырвать победу, но цифры на табло не изменились. Манчестер Сити остался вторым в турнирной таблице (47 очков). Тоттенхэм же идет на 14-й строчке (29 пунктов).
Статистика матча Тоттенхэм – Манчестер Сити 24-го тура чемпионата Англии
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2
Голы: Гехи, 53 (автогол), Соланке, 70 – Шерки, 11, Семеньо, 44
Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.99
Владение мячом: 39 % - 61 %
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 3 - 4
Фолы: 15 - 12
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!