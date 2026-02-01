Манчестер Сити потерял победу над Тоттенхэмом

Команда Пепа Гвардиолы захватила инициативу в дебюте. Серия атак Манчестер Сити позволила "горожанам" оформить быстрый гол. На 11-й минуте Шерки из пределов штрафной отправил мяч в дальний угол после перехвата.

К экватору тайма гости могли увеличить преимущество. Сначала Холанд перебросил мяч и над голкипером, и над воротами. А потом Викарио перевел на угловой выстрел Шерки. Но перед перерывом Семеньо перед воротами замкнул передачу Силвы.

Но с начала второй половины активнее заиграли "шпоры". Для начала Удоги ударом под перекладину заставил поработать Доннарумму. А на 53-й минуте Гехи пытался помешать пробить Соланке и срезал мяч в свои ворота.

Центрбек мог реабилитироваться за автогол, но головой пробил мимо чужих ворот. Зато "помог" Тоттенхэму сравнять счет. Галлахер перехватил опрометчивый пас защитника и отдал на Соланке, а тот эффектно отправил мяч в сетку.

"Горожане" пытались вырвать победу, но цифры на табло не изменились. Манчестер Сити остался вторым в турнирной таблице (47 очков). Тоттенхэм же идет на 14-й строчке (29 пунктов).

Статистика матча Тоттенхэм – Манчестер Сити 24-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Гехи, 53 (автогол), Соланке, 70 – Шерки, 11, Семеньо, 44

Ожидаемые голы (xG): 0.98 - 1.99

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 3 - 4

Фолы: 15 - 12

