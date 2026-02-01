Стивенсон - Лопес: лучшие моменты боя - видео
Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) успешно провел бой категорией выше, одолев обладателя титулов WBO и The Ring в первом полусреднем дивизионе соотечественника Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 февраля, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, возглавив вечер бокса Ring VI.
Читай также: Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе
Шакур в противостоянии с Теофимо забрал 11 из 12 раундов, одержав разгромную победу со счетом 119:109 трижды.
Стивенсон отобрал у соперника титулы WBO и The Ring в первом полусреднем весе и покорил уже четвертый для себя дивизион.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Лопес:
Ранее Шакур оценил уверенную победу над Теофимо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!