iSport.ua
Русский Українська

Стивенсон - Лопес: лучшие моменты боя - видео

Американский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Шакур Стивенсон - Теофимо Лопес.
Сегодня, 11:55       Автор: Игорь Мищук
Стивенсон - Лопес: видео лучших моментов боя / Getty Images
Стивенсон - Лопес: видео лучших моментов боя / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) успешно провел бой категорией выше, одолев обладателя титулов WBO и The Ring в первом полусреднем дивизионе соотечественника Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 1 февраля, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, возглавив вечер бокса Ring VI.

Читай также: Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе

Шакур в противостоянии с Теофимо забрал 11 из 12 раундов, одержав разгромную победу со счетом 119:109 трижды.

Стивенсон отобрал у соперника титулы WBO и The Ring в первом полусреднем весе и покорил уже четвертый для себя дивизион.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Стивенсон - Лопес:

Ранее Шакур оценил уверенную победу над Теофимо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео боя обзор боя Шакур Стивенсон Теофимо Лопес видео лучших моментов боя видео лучших моментов

Статьи по теме

"Я же говорил, что я лучший в мире": Шакур оценил уверенную победу над Теофимо "Я же говорил, что я лучший в мире": Шакур оценил уверенную победу над Теофимо
Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе Шакур разгромил Теофимо, отобрав у него титул в первом полусреднем весе
Салах установил очередное достижение Салах установил очередное достижение
"Без проблем": Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри "Без проблем": Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Салах установил очередное достижение
Бокс12:59
"Без проблем": Усик сделал громкое заявление о трилогии с Фьюри
Европа12:40
Ливерпуль ведет переговоры по защитнику сборной Нидерландов
Украина12:28
Защитник Шахтера заинтересовал представителя Серии А
Европа12:20
Тренер Миколенко: Мы убиваем футбол
Бокс11:55
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Биатлон11:30
Биатлон: онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате Европы-2026
Европа11:26
Аутсайдер Серии А распрощался с главным тренером
Биатлон10:55
Чемпионат Европы по биатлону-2026: мужская и женская эстафеты закроют соревновательную программу турнира
Бокс10:28
"Я же говорил, что я лучший в мире": Шакур оценил уверенную победу над Теофимо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK