Усик назвал лучшего боксёра мира

Лидер рейтинга P4P и чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик поделился, кого считает лучшим боксёром в мире на данный момент, в интервью The Ring.

Не могу сказать: "Да, я лучший в мире. Бла-бла-бла". Нет. Сейчас, возможно, это Шакур.

Отмечается, что Стивенсон уже успел отреагировать на похвалу от украинского боксёра.

"Чемп, сейчас ты — один из моих самых любимых бойцов в мире. Первая позиция по праву принадлежит тебе. А моё время ещё придёт", — сказал обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

К слову, экс-чемпион мира в тяжёлом и втором тяжёлом весе Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика.

