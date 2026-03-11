iSport.ua
Русский Українська

Усик назвал лучшего боксёра мира

Стивенсон отреагировал на слова украинского боксёра.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Лидер рейтинга P4P и чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик поделился, кого считает лучшим боксёром в мире на данный момент, в интервью The Ring.

Не могу сказать: "Да, я лучший в мире. Бла-бла-бла". Нет. Сейчас, возможно, это Шакур.

Отмечается, что Стивенсон уже успел отреагировать на похвалу от украинского боксёра.

"Чемп, сейчас ты — один из моих самых любимых бойцов в мире. Первая позиция по праву принадлежит тебе. А моё время ещё придёт", — сказал обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

К слову, экс-чемпион мира в тяжёлом и втором тяжёлом весе Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика
Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P
"Буду в восторге": Промоутер Фьюри отреагировал на намерение Усика устроить трилогию "Буду в восторге": Промоутер Фьюри отреагировал на намерение Усика устроить трилогию
NaVi вылетели с PGL Wallachia Season 7 NaVi вылетели с PGL Wallachia Season 7

Видео

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в матчах Полесье - Динамо и Александрия - Шахтер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Реал Мадрид, ПСЖ и Арсенал сыграют в Лиге чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Киберспорт17:13
NaVi вылетели с PGL Wallachia Season 7
Бокс16:59
Фьюри назвал единственный способ, которым он способен одолеть Усика
ЧМ-202616:32
Президент ФИФА озвучил позицию по поводу участия Ирана в ЧМ-2026
Бокс15:59
Шакур ответил на лестное признание от Усика, назвавшего его лидером P4P
ЧМ-202615:28
Иран исключил возможность своего участия в ЧМ-2026
Европа14:55
Гризманн сделал важное заявление о своем будущем в Атлетико
Европа14:49
Барселона готовит возвращение 19-летнего таланта
Бокс14:22
Усик назвал лучшего боксёра мира
Лига Чемпионов14:12
Салах установил клубный рекорд Ливерпуля в Лиге чемпионов
Мотоспорт13:51
Исполнительный директор MotoGP об Гран-при Катара на фоне конфликта на Ближнем Востоке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK