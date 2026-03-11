"Невероятная ситуация": Тренер Тоттенхэма объяснил замену вратаря на 17-й минуте матча с Атлетико

Наставник "шпор" снял с игры голкипера Кински после его безумных ошибок.

Главный тренер Тоттенхэма Игор Тудор прокомментировал замену вратаря Антонина Кински на 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Накануне "матрасники" разгромили "шпор" 5:2, а чешский голкипер уступил место в воротах Гульельмо Викарио при счете 0:3, став виновником двух пропущенных: при первом голе он поскользнулся, пытаясь вынести мяч, а при третьем промахнулся мимо мяча, подарив его сопернику.

"Это очень редкий случай. Я тренирую 15 лет и никогда такого не делал. Это было необходимо, чтобы уберечь парня и команду. Невероятная ситуация.

Перед игрой это был правильный выбор в условиях давления на Викарио, а Тони - очень хороший вратарь. После легко говорить, что решение было ошибочным.

Я разговаривал с Тони после игры. Он умный парень, хороший вратарь. К сожалению, эти большие ошибки случились в таком важном матче.

Кински сожалеет, но команда с ним и я тоже. Я разговаривал с ним. Он понимает ситуацию, понимает, почему он был заменен. Он очень хороший вратарь. Дело никогда не бывает в одном игроке", - приводит слова Тудора Sky Sports.

Источник видео: MEGOGO

