Английские гранды и немецкие топ-клубы охотятся за швейцарским хавбеком

Манчестер Юнайтед будет бороться с Арсеналом и Челси за игрока сборной Швейцарии. Об этом сообщает TEAMtalk.

Йохан Манзамби заинтересовал английские грандов и топ-клубы Бундеслиги, а именно Баварию и Байер, своей профессиональной игрой как в обороне, так и в атаке.

Однако особенно Манчестер Юнайтед настроен серьёзно на подписание игрока. Они рассматривают Манзамби как кандидата для усиления команды летом и перестройки полузащиты.

В свою очередь, 20-летний хавбек считает, что его переход из Бундеслиги в АПЛ положительно скажется на уровне его игры. Добавим, что клуб, в котором он выступает - Фрайбург, готов продать Манзамби за 50 миллионов евро.

