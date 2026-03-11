iSport.ua
Английские гранды и немецкие топ-клубы охотятся за швейцарским хавбеком

Манчестер Юнайтед ведёт активную борьбу за Манзамби.
Сегодня, 11:56       Автор: Валентина Чорноштан
Йохан Манзамби / Getty Images
Йохан Манзамби / Getty Images

Манчестер Юнайтед будет бороться с Арсеналом и Челси за игрока сборной Швейцарии. Об этом сообщает TEAMtalk.

Йохан Манзамби заинтересовал английские грандов и топ-клубы Бундеслиги, а именно Баварию и Байер, своей профессиональной игрой как в обороне, так и в атаке.

Однако особенно Манчестер Юнайтед настроен серьёзно на подписание игрока. Они рассматривают Манзамби как кандидата для усиления команды летом и перестройки полузащиты.

В свою очередь, 20-летний хавбек считает, что его переход из Бундеслиги в АПЛ положительно скажется на уровне его игры. Добавим, что клуб, в котором он выступает - Фрайбург, готов продать Манзамби за 50 миллионов евро.

Тем временем Реал ищет игроков для усиления центра поля.

