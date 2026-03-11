iSport.ua
IBF лишила Алимханулы чемпионского пояса

После допингового скандала лишён титула.
Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
Женибеко Алимханула / Getty Images
Женибеко Алимханула / Getty Images

Казахстанского боксера Жанибека Алимханулы лишили пояса IBF, пишет The Ring.

Он провалил допинг-тест на мельдоний. Сначала организация временно отстранила боксера, но при этом оставила его чемпионом.

Однако накануне было принято решение лишить его пояса. Срок дисквалификации истекает в декабре.

После возвращения Алимханулы ему придётся выйти на ринг с временным чемпионом WBO, а полутитул разыграют Дензел Бентли и Эндри Сааведра.

Ранее появилась информация о том, что Лоуренс Околи призывает лишить титула Александра Усика.

