IBF лишила Алимханулы чемпионского пояса

Казахстанского боксера Жанибека Алимханулы лишили пояса IBF, пишет The Ring.

Он провалил допинг-тест на мельдоний. Сначала организация временно отстранила боксера, но при этом оставила его чемпионом.

Однако накануне было принято решение лишить его пояса. Срок дисквалификации истекает в декабре.

После возвращения Алимханулы ему придётся выйти на ринг с временным чемпионом WBO, а полутитул разыграют Дензел Бентли и Эндри Сааведра.

