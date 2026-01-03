Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком

Британский проспект назвал причину решения не идти к титулу по линии IBF.

Проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума высказался о своем отказе от финального элиминатора IBF против кубинца Фрэнка Санчеса за право стать обязательным претендентом для обладателя пояса Александра Усика.

По словам британского боксера, он не захотел потерять свои позиции в рейтингах других организаций и намерен продолжить путь к титулам по их линиях.

"Мы посмотрели на этот бой и подумали, что если это был титульный элиминатор по линии IBF, то тогда я потеряю свои места в рейтингах WBO, WBA и WBC. Понятно, что я занимаю высокие позиции в рейтингах всех трех организаций.

Так что моя команда решила, что нет никакого смысла идти этим путем, теряя все другие рейтинги, особенного WBO - организации, ради которой я дерусь уже два с половиной года", - сказал Итаума в комментарии iFL TV.

