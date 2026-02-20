Итаума поделился прогнозом на бой Уордли - Дюбуа: "Непростая ситуация"

Британец Мозес Итаума высказался о предстоящем бою чемпиона мира по версии WBO Фабио Уордли против экс-чемпиона Дэниела Дюбуа. Напомним, бой состоится 9 мая этого года.

"Думаю, Фабио может это сделать. Фабио вообще постоянно всех удивляет, так что если вы его списываете, он в итоге всё равно возьмёт и вынесет Дюбуа", — сказал Мозес для Boxing News.

Также журналист из издания задал вопрос о бое Мозеса с победителем этого поединка:

Фабио тренируется в одном зале со мной, так что в случае его победы это была бы непростая ситуация.

Ранее Итаума заявил о желании подраться с Усиком.

