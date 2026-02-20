iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ключевой спонсор Тоттенхэма решил покинуть клуб

"Шпор" могут покинуть и другие спонсоры.
Сегодня, 12:22       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Тоттенхэм вскоре столкнется с серьезными финансовыми проблемами, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что ключевой многолетний спонсор клуба решил уйти летом. При чем на это решение не повлиют результаты "шпор" по итогам сезона.

Кроме того, лондонский клуб может таким образом потерять еще нескольких спонсоров.

Как сообщили источники изданию, спонсоры были недовольны решением клуба пожертвовать АПЛ ради еврокубков. Да, клуб взял первый за 17 лет трофей, но и финишировал 17-м в чемпионате. 

Тоттенхэм ничего не объяснил своим спонсорам, не признал наличия каки-либо проблем, а Лига Европы - не тот турнир, за который борются элитные европейеские команды.

Ранее также сообщалось, что лидер Арсенала вошел в топ лиги по зарплате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм

Статьи по теме

Тоттенхэм официально назначил нового тренера Тоттенхэм официально назначил нового тренера
Тоттенхэм договорился с новым тренером Тоттенхэм договорился с новым тренером
Раскрыты детали увольнения Томаса Франка Раскрыты детали увольнения Томаса Франка
Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа13:39
Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити
Другие страны13:25
Экс-игрок Барселоны перешел в клуб к украинцу
Формула 113:14
ФИА одобрила инновационное антикрыло Феррари
Олимпийские игры12:50
Окипнюк прошел в финал по лыжной акробатике
Европа12:34
Ливерпуль нашел замену Салаху
Европа12:22
Ключевой спонсор Тоттенхэма решил покинуть клуб
Олимпийские игры11:54
Известно, сыграет ли Кросби в полуфинале Олимпийских игр
Бокс11:36
Усик готовит преемников и раскрывает дату окончания карьеры
Европа11:19
Сака подписал новый контракт и вошёл в топ высокооплачиваемых футболистов
Бокс10:50
Итаума поделился прогнозом на бой Уордли - Дюбуа: "Непростая ситуация"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK