Ключевой спонсор Тоттенхэма решил покинуть клуб

"Шпор" могут покинуть и другие спонсоры.

Тоттенхэм вскоре столкнется с серьезными финансовыми проблемами, пишет The Telegraph.

Издание утверждает, что ключевой многолетний спонсор клуба решил уйти летом. При чем на это решение не повлиют результаты "шпор" по итогам сезона.

Кроме того, лондонский клуб может таким образом потерять еще нескольких спонсоров.

Как сообщили источники изданию, спонсоры были недовольны решением клуба пожертвовать АПЛ ради еврокубков. Да, клуб взял первый за 17 лет трофей, но и финишировал 17-м в чемпионате.

Тоттенхэм ничего не объяснил своим спонсорам, не признал наличия каки-либо проблем, а Лига Европы - не тот турнир, за который борются элитные европейеские команды.

