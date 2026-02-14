Тоттенхэм официально назначил нового тренера

Хорват Игор Тудор стал новым главным тренером Тоттенхэма.

О назначении 47-летнего специалиста лондонский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Тоттенхэм неожиданно отправил в отставку главного тренера

Контракт нового наставника команды со "шпорами" рассчитан до конца нынешнего сезона.

We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.



🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026

Последним местом работы Тудора был Ювентус, откуда он был уволен в октябре 2025 года, а во главе английской команды хорват сменил ранее отправленного в отставку Томаса Франка.

На данный момент Тоттенхэм занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 26 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера.

