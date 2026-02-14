iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм официально назначил нового тренера

Лондонский клуб возглавил Игор Тудор.
Сегодня, 15:25       Автор: Игорь Мищук
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Хорват Игор Тудор стал новым главным тренером Тоттенхэма.

О назначении 47-летнего специалиста лондонский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Тоттенхэм неожиданно отправил в отставку главного тренера

Контракт нового наставника команды со "шпорами" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Последним местом работы Тудора был Ювентус, откуда он был уволен в октябре 2025 года, а во главе английской команды хорват сменил ранее отправленного в отставку Томаса Франка.

На данный момент Тоттенхэм занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 26 сыгранных матчах.

Ранее сообщалось, что аутсайдер АПЛ отправил в отставку третьего за сезон тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм игор тудор

Статьи по теме

Тоттенхэм договорился с новым тренером Тоттенхэм договорился с новым тренером
Раскрыты детали увольнения Томаса Франка Раскрыты детали увольнения Томаса Франка
Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера Тоттенхэм может вернуть своего бывшего тренера
Тоттенхэм неожиданно отправил в отставку главного тренера Тоттенхэм неожиданно отправил в отставку главного тренера

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: женская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Интер сыграет с Ювентус, Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад, Зинченко против Фортуны Ситтард
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина17:20
Суперлига: Мавпы уступили Старому Луцку, Киев-Баскет переиграл Ровно, Соколы одолели Говерлу
Олимпийские игры17:08
Бразилия завоевала первую в истории медаль на зимних Олимпийских играх
Европа16:40
Милан готов активировать опцию продления контракта с Модричем
Олимпийские игры16:15
Олимпиада-2026, хоккей: Швеция обыграла Словакию, Финляндия встретится с Италией, а США - с Данией
Бокс15:59
"Увлекательный и взрывной": Промоутер отреагировал на анонс боя Уордли - Дюбуа
Биатлон15:35
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на Олимпийских играх-2026
Европа15:25
Тоттенхэм официально назначил нового тренера
Олимпийские игры14:58
Украина стала круговой в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2026
Европа14:49
Челси и Бавария поборються за нидерландского голкипера
Европа14:29
Ньюкасл потерял на длительный срок ключевого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK