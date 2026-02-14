iSport.ua
"Я не уклоняюсь от вызова": Уордли намекнул на Усика перед боем с Дюбуа

Проведёт первую защиту титула против Даниэля.
Сегодня, 14:02       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

Чемпион WBO Фабио Уордли проведёт первую защиту своего титула, его соперником станет Даниэль Дюбуа. Для BBC британский чемпион мира в тяжелом весе прокомментировал предстоящее сражение:

Я никогда не выходил на ринг просто ради боя. Я предан только большим поединкам. Я чемпион, это добровольная защита, и я сам выбрал этот бой. Одно, что обо мне никогда не скажут, - я не уклоняюсь от вызова.

"Я всегда искал величайшие испытания и готов противостоять любому в этом дивизионе. Это один из крупнейших боев, которые можно провести в тяжелом весе сейчас, и лучше всего то, что для него не нужны дополнительные доводы - этот бой сам себя продаёт".

Добавим, что Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа в сентябре 2024 года, но в июле 2025 года Усик отправил британца в нокаут.

Ранее бывший чемпион назвал фаворита боя Вордли - Дюбуа.

