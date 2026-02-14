Бывший чемпион назвал фаворита боя Уордли - Дюбуа

По его мнению, чемпион WBO ещё не встречался с такой мощью, как у Дюбуа.

Бывший чемпион в суперсреднем весе Карл Фроч на своём YouTube-канале Froch On Fighting поделился мыслями о том, кто является фаворитом предстоящего боя между чемпионом мира по версии WBO британцем Фабио Уордли и экс-чемпионом Дэниел Дюбуа.

Это настоящий бой — из тех, где думаешь: что здесь вообще произойдёт? Дюбуа — огромный и очень мощно бьющий панчер, тяжёлый, жёсткий ударник. А Фабио Уордли ещё по-настоящему не дрался с такими нокаутёрами.

Отмечается, что Фроч заявил, что считает именно Дюбуа победителем этого поединка:

Возможно, именно в этом бою Уордли по-настоящему поймёт, что такое профессиональный бокс. Потому что если Дюбуа будет полностью готов и заряжен на работу, он может нанести серьёзный урон и тяжело нокаутировать Фабио Уордли. В реальности фаворитом всё равно должен идти Дюбуа, причём довольно уверенным фаворитом.

Добавим, что дату проведения мегабоя вы можете узнать на нашем сайте.

