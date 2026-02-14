iSport.ua
Егор Голуб о моральном состоянии Джошуа после трагедии в Нигерии

Рассказал о разговоре с британцем после трагической потери.
Сегодня, 09:29       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images

Украинский тренер Егор Голуб, который готовил Энтони Джошуа к бою против Джека Пола, рассказал, что общался с британцем после трагедии, которую он пережил в Нигерии.

По голосу было слышно, что все хорошо. Я с ним общался, привел свой пример — что двух близких друзей потерял, - и сказал ему: "У Бога еще есть на тебя планы. Если бы твоя миссия была незаконченной, ты не пересел бы на заднее сиденье с переднего". Он ответил: "Я все понимаю. Ребята отдыхают в лучшем месте. Миссия будет продолжена".

Также Егор поделился, знал ли он погибших лично.

Латцу я не знал, а Сина был в кемпе постоянно, он больше помощник, его кент очень близкий. Занимался его делами по бизнесу.

То есть он не тренер?

Нет. Он его сопровождал, делал массаж. Доверенное лицо, можно сказать член семьи.

Ранее промоутер Эдди Хирн поделился информацией о том, насколько реален бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри.

