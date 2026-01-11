iSport.ua
"Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа

Джон Фьюри не уверен, что Эй Джей вернется после трагической автокатастрофы.
Сегодня, 20:05       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Джон Фьюри / Getty Images
Энтони Джошуа и Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о потенциальном бое сына с Энтони Джошуа на фоне смертельной аварии, в которой погибли два тренера боксера.

По его словам, он сомневается, что Эй Джей сейчас вспоминает об этом поединке, и только время покажет, что он собирается делать дальше.

Читай также: "Последнее, о чем хочет слышать": Промоутер Фьюри высказался о бое с Джошуа на фоне трагичной аварии

"Знаете, между Энтони и Тайсоном существует соперничество, но глубоко внутри они любят друг друга, как все бойцы. И Эй Джей подарил мне много напряженных вечеров, как и Тайсон. Самый большой бой в истории еще может состояться.

Но давайте дадим Энтони немного времени - столько, сколько ему нужно. Если он больше этого не захочет, я полностью его пойму. Но все же нужно дать ему достаточно времени, и он вернется, когда будет готов, я уверен в этом. А если нет - он уже подарил нам много замечательных вечеров, и да благословит его Бог", - сказал Джон Фьюри в комментарии Gold Star Promotions.

Ранее промоутер Джошуа ответил, может ли он вернуться в ринг после смертельной автокатастрофы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

