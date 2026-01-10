iSport.ua
Промоутер Джошуа ответил, может ли он вернуться в ринг после смертельной автокатастрофы

Представитель экс-чемпиона рассказал о его состоянии после трагического события.
Вчера, 23:33       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мыслями о будущем своего клиента после трагической аварии, в которой погибли два его тренера.

По словам представителя британского боксера, он верит, что его подопечный захочет вернуться в ринг, но сейчас ему нужно время, чтобы пережить случившееся.

Читай также: "Не осознавал, насколько они особенные": Джошуа сделал заявление о погибших тренерах

"Я несколько раз общался с ним. Только сейчас мы говорим больше, потому что нужно время, чтобы пережить такое. Я считаю, что в такой ситуации все, что можно сделать, это дать людям время. Меня удивляет, что все спрашивают, что будет дальше и обсуждал ли я с ним его карьеру. Нет, эти разговоры еще далеко впереди.

Я планирую увидеться с ним на следующей неделе просто как друг. Я не собираюсь заходить и говорить, что я знаю, что произошла эта ужасная трагедия, но давай поговорим о том, что будет дальше. Было бы глупо так делать. Это было бы совсем неправильно.

Когда происходят такие вещи, дело не в боксе и не в бизнесе, а в том, что это касается тебя, семей этих двух людей. Нужно время, чтобы пережить и осознать трагедию. Если он больше никогда не будет боксировать, никто не сможет его осудить, но зная Эй Джея, после переживаний, я верю, что он захочет вернуться в бокс.

Единственное, что поможет прояснить разум - это время, и ему его предоставят. У нас нет поясов, нам не нужно ничего делать. Мы могли бы не боксировать два года или даже дольше", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, ранее появилась информация, что Джошуа якобы принял решение завершить карьеру после трагической аварии, о чем, по словам дяди боксера, уже сообщил своей семье.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

