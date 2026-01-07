iSport.ua
Джошуа собирается завершить карьеру после смертельного ДТП с его участием

Родственник британского экс-чемпиона утверждает, что тот больше не вернется в ринг.
Сегодня, 13:05       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Адедамола Джошуа, дядя бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что британский боксер завершит карьеру после смертельного ДТП, в котором погибли два его тренера.

Родственник Эй Джея утверждает, что тот уже принял решение не возвращаться в ринг.

Читай также: Джошуа впервые отреагировал на трагическое ДТП, в котором погибли его тренеры

"Главное здесь то, что он ушел из бокса. Это нас радует, потому что каждый раз, когда он дерется на ринге, мы всегда переживаем эмоционально. Каждый раз, когда его отправляют в нокдаун, будто сердце выскакивает из груди. Все эти эмоциональные переживания во время его поединков - слишком большая травма для нас. Теперь, когда он заявил, что уходит на пике популярности, мы счастливы", - приводит слова дяди Джошуа The PUNCH.

Также родственник боксера утвердительно ответил на вопрос, сообщил ли он о своем решении семье.

Кроме того, Джошуа взял на себя обязательство пожизненно поддерживать семьи двух своих погибших друзей и тренеров.

Напомним, что ДТП случилось 29 декабря в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли два его тренера Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе. Сам боксер отделался небольшими повреждениями и через несколько дней был выписан из больницы и вернулся в Великобританию, чтобы продолжить восстановление.

Ранее сообщалось, что водителю, который управлял автомобилем Джошуа, были выдвинуты обвинения после смертельной аварии.

