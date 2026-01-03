Водителю автомобиля Джошуа выдвинули обвинения после смертельного ДТП

В ДТП в Нигерии погибли два тренера Энтони Джошуа / Getty Images

Водитель автомобиля бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа получил обвинения от полиции Нигерии по итогам ДТП, в котором погибли два тренера британского боксера.

Как сообщает The Ring, полицейское управление штата Огун выдвинуло 46-летнему водителю Адении Моболаджи Кайоде обвинения по четырем пунктам: опасное вождение, повлекшее смерть; небрежное и безответственное вождение; вождение без должного внимания, повлекшее причинение телесных повреждений и повреждение имущества; вождение без действительного национального водительского удостоверения.

Читай также: Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа

Водителю был назначен залог в размере 5 миллионов наир (примерно 3500 долларов). Его оставили под стражей до выполнения условий залога. Суд будет рассматривать это дело 20 января.

Напомним, что ДТП случилось 29 декабря в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли тренеры британца Сина Гами и Роберт Латц. Сам боксер отделался небольшими повреждениями.

Ранее сообщалось, что Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!