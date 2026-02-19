iSport.ua
Русский Українська

Фьюри ответил, возможен ли его бой с Джошуа после трагической аварии

Британский боксер поделился мнением о состоянии потенциального соперника.
Сегодня, 18:33       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о вероятности боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа после смертельной аварии, в которой погибли тренеры его потенциального соперника.

Британский боксер призвал не торопить его соотечественника по этому поводу и не донимать сейчас разговорами о возможном поединке.

Читай также: "Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг

"Давайте выразим человеку заслуженное уважение и позволим провести время вне бокса. Давайте не бросать ему вызовы и не заставлять его делать то, что он не хочет делать в текущий момент. Давайте просто оставим его наедине с этим.

Я сосредоточусь на своей собственной карьере. Если Джошуа захочет вернуться, то удачи ему. Если он не захочет возвращаться, то я тоже желаю ему удачи, потому что он проделал невероятную работу: был двукратным чемпионом мира, заработал много денег и изменил свою жизнь. Так что если наш бой состоится в будущем, то здорово. Если нет, тоже здорово", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее промоутер Джошуа ответил, вернется ли он в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа
"Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг "Это мое решение и моя жизнь": Фьюри рассказал, что его отговаривали возвращаться в ринг
"Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика "Никогда не соглашусь": Фьюри заявил, что не собирается принимать поражения от Усика
"Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком "Будет умолять о трилогии": Фьюри рассчитывает снова подраться с Усиком

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Другие страны20:30
Чилаверт разнес Винисиуса за скандал в Лиге чемпионов
Бокс19:58
Фьюри рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа
Европа19:56
Куртуа стал акционером клуба из чемпионату Франции
Бокс19:35
"Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком
Олимпийские игры19:17
Нин с рекордом завоевал "золото" Олимпиады-2026
Европа18:59
Карпаты подписали хавбека из Сегунды
Биатлон18:50
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
Бокс18:33
Фьюри ответил, возможен ли его бой с Джошуа после трагической аварии
Киберспорт18:30
NaVi уступили Mouz на DreamLeague Season 28
Европа18:19
Боруссия Д оформила второй трансфер на лето
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK