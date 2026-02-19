Фьюри ответил, возможен ли его бой с Джошуа после трагической аварии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о вероятности боя против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа после смертельной аварии, в которой погибли тренеры его потенциального соперника.

Британский боксер призвал не торопить его соотечественника по этому поводу и не донимать сейчас разговорами о возможном поединке.

"Давайте выразим человеку заслуженное уважение и позволим провести время вне бокса. Давайте не бросать ему вызовы и не заставлять его делать то, что он не хочет делать в текущий момент. Давайте просто оставим его наедине с этим.

Я сосредоточусь на своей собственной карьере. Если Джошуа захочет вернуться, то удачи ему. Если он не захочет возвращаться, то я тоже желаю ему удачи, потому что он проделал невероятную работу: был двукратным чемпионом мира, заработал много денег и изменил свою жизнь. Так что если наш бой состоится в будущем, то здорово. Если нет, тоже здорово", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

