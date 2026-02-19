iSport.ua
Куртуа стал акционером клуба из чемпионату Франции

Голкипер дополнительно будет функционером.
Сегодня, 19:56       Автор: Антон Федорцив
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа стал совладельцем французского Ле-Мана. Бельгиец приобрел долю "кроваво-золотых" через компанию NxtPlay Capital, сообщает официальный сайт клуба.

Кипер будет миноритарным акционером коллектива Лиги 2. Куртуа присоединился к другим звездным совладельцам Ле-Мана. Ранее к проекту присоединились бывшие пилоты Формулы-1 Фелипе Масса и Кевин Магнуссен, а также теннисист Новак Джокович.

В нынешнем сезоне Ле-Ман соревнуется за выход в Лигу 1. В данный момент "кроваво-золотые" занимают 5-е место в турнирной таблице дивизиона. Правда, от первой позиции клуб Куртуа и Ко отстает всего на 3 пункта.

Тем временем французский Марсель назначил нового тренера вместо Роберто Де Дзерби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ле-Ман Тибо Куртуа Реал Мадрид Лига 2

