Свитолина одолела Ружич по пути в полуфинал Дубая

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/2 финала Dubai Tennis Championships. В четвертьфинале "тысячника" она одолела хорватку Антонию Ружич.

Первая ракетка Украины упустила стартовый рывок теннисистки с Балкан. Ружич с брейком повела 2:0, а потом обменялась брейками с оппоненткой. Свитолина отыграть этот минимальный гандикап не сумела.

Реабилитировалась украинка во второй партии. На этот раз Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы. В конце концов, сет в свою пользу она завершила за 37 минут.

На равных началась решающая партия. Ключевым стал пятый гейм, когда Свитолина сумела взять подачу Ружич. Далее украинской теннисистке хватило сосредоточиться на своих, чтобы победить.

В полуфинале Свитолина встретится с американкой Кори Гауфф. Во втором полуфинале сыграют две представительницы США – Аманда Анисимова будет противостоять Джессике Пегуле.

Dubai Tennis Championships​. Дубай, ОАЭ

женщины, 1/4 финала

Антония Ружич (Хорватия) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 6:3, 2:6, 3:6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!