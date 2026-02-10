Свитолина выбила Ястремскую во втором круге Дохи

В дерби украинок во втором раунде Qatar Open сошлись Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Более опытная теннисистка оформила победу в двух сетах.

В первой партии представительница топ-десятки мирового рейтинга взяла четыре гейма со старта. Дальше Свитолина позволила размочить счет, но не больше. Сет она закрыла за мизерные 24 минуты.

Большее сопротивление Ястремская оказала во второй партии. Хоть она и горела 0:3, но сумела выровнять положение (4:4). Впрочем, концовка сета была за Свитолиной. Далее ее будет ждать матч против Эммы Наварро из США либо "нейтралки" Анны Калинской.

Катар Open. Доха, Катар

женщины, 2-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 1:6, 4:6

