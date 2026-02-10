iSport.ua
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика

Возвращение Джошуа может привести к бою с Деонтеем.
Сегодня, 17:59       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер хочет провести бой против британца Энтони Джошуа.

Напомним, что сейчас бывший соперник Александра Усика ментально восстанавливается после ДТП в Нигерии.

Я точно знаю одно: Джошуа всё ещё в деле. Я слышал, что Энтони ушёл на пенсию, не знаю, как долго это продлится, но если он вернётся и всё ещё будет в деле, и я тоже, мы сможем подраться.

"Тяжёлый дивизион очень маленький, мы все можем драться друг с другом три, четыре, пять раз, именно из-за того, что здесь мало парней. Поэтому наши пути должны когда-нибудь пересечься", - цитируют слова Уайлдера Boxing News.

А вот Карл Фроч поделился мыслями о реальности боя Усик — Итаума и о том, кто фаворит этого поединка.

