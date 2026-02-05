iSport.ua
"Почему белый не может поверить чёрному?": Уайлдер устроил перепалку в прямом эфире

Яростно защищает свою правду о Фьюри.
5 февраля, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Накануне Деонтей Уайлдер заявил, что в боях против Тайсона Фьюри британцу подарили победы. Добавим, что первый поединок между Фьюри и Уайлдером завершился вничью, а во втором и третьем победу одержал Тайсон.

В прямом эфире TalkSport Деонтей Уайлдер вместе со своим будущим соперником Дереком Чисорой отвечал на вопросы журналиста. Один из вопросов касался обвинений американца в адрес Фьюри.

Читай также: Чисора и Уайлдер провели битву взглядов в Лондоне

Мы не будем о нём говорить. Это понятно? Я знаю правду! У меня есть факты! Пойми это! Почему так сложно поверить чернокожему? Почему белый не может поверить чернокожему? Понимаешь, о чём я? Это всё привилегия белых! В этом-то и вся проблема.

"Ты не понимаешь сути проблемы! Всё, я ухожу отсюда. Скажи Тайсону пускай меня засудит, если я говорю неправду", - заявил Деонтей, а после и вовсе набросился на журналиста, из-за чего охранникам пришлось вмешаться.

Ранее Фьюри ответил на обвинения Уайлдера в мошенничестве.

