Уайлдер объяснил, почему выбрал Чисору вместо Усика

Объяснил решение о поединке с Дереком Чисорой.
Сегодня, 16:31       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, почему проведёт бой с Дереком Чисорой, а не с Александром Усиком.

Что касается боя с Усиком, было много слухов. Эти слухи оказались правдивыми. Мы с Дереком очень долго работали над этим поединком. На самом деле бой должен был состояться ещё в декабре, но из-за других обстоятельств он не состоялся. И вот мы здесь сейчас.

Относительно боя с украинским чемпионом WBC, WBA и IBF

Мне 40 лет, я готов биться. Я не могу сидеть сложа руки. Конечно, у меня были планы, как снова подняться на вершину, и в то время возникла ситуация с Усиком. Сначала он сказал, что хочет сразиться со мной, потом все начали это обсуждать, потом был телефонный звонок, и мы начали говорить об этом. Но я не думаю, что у них была чётко определена дата и место проведения боя.

"Всё затягивалось. Знаете, время шло, часы тикали. Если вы понимаете бокс, то знаете: всё либо происходит медленно, либо очень быстро. Среднего не бывает, и нужно быть готовым всё время. И тогда мы договорились о бою с Чисорой, потому что всё ещё вели переговоры с ним", - сказал боксер для Fight Hub TV.

К слову, Уайлдер и Чисора  уже провели первую дуэль взглядов перед боем.

