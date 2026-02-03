Мадридцы заморозили трансфер. Защитник Реала не перейдет в АПЛ

Гарсия просил отпустить его в Борнмут, но клуб отказал.

Фран Гарсия хотел перейти в Борнмут на правах аренды, однако Реал заблокировал переход испанца.

Защитник хотел временно сменить клуб из-за нехватки игрового времени и поиграть за "вишен" до конца текущего сезона в рамках аренды, однако Реал сказал "нет" переходу.

Отмечается, что из-за такого решения со стороны "сливочной" команды он попросил провести индивидуальную тренировку в субботу, но клуб отклонил его просьбу. Фран участвовал в тренировке с командой только первые 15 минут, доступные для СМИ, а затем продолжил занятия самостоятельно, пишет The Athletic.

Добавим, что Гарсия говорил тет-а-тет с тренером Реала Альваро Арбелоа касательно своего перехода, однако политика мадридцев заключалась в том, чтобы уже не отпускать никого в январе после трансфера Эндрика.

Тем временем принципиальный соперник Реала объявили о подписании лидера Аталанты.

