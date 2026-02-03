iSport.ua
Президент Вереса раскрыл, во сколько клубу обходится собственный стадион

Тратит больше, чем зарабатывает.
Сегодня, 14:32       Автор: Валентина Чорноштан
ФК Верес / Getty Images
ФК Верес / Getty Images

Президент Вереса Иван Надеин поделился информацией о том, во сколько ровенской команде обходится содержание стадиона Авангард.

Расходы на стадион составляют 12 миллионов гривен.

Добавим, что Авангард вмещает 13 466 зрителей.

Также он рассказал, сколько клуб зарабатывает на билетах, около 10 миллионов гривен за сезон.

К слову,донецкий Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе.

