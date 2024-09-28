Лидер Вереса - о голе в ворота Шахтера: Сбылась мечта моей жизни

Дмитрий Клец сравнял счет в матче против Шахтера.

Ровенский Верессенсационно отобрал очки у донецкого Шахтера в стартовом матче восьмого тура украинской Премьер-лиги. Верес пропустил от Судакова, но смогли отыграться усилиями Клеца.

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Полузащитник подвел итоги поединка, заявив, что забил самый важный гол в своей карьере:

"Мое родное Ровно! Мальчиком начинал делать свои первые шаги в футболе на старом Авангарде. Сегодня сбылась мечта моей жизни - полный стадион, близкие люди, друзья, семья, моя любимая и забитый гол чемпиона Украины, который приносит нам очень важный балл.

Поздравляю всех ровенчан, мы играем для вас. Спасибо за поддержку, вы невероятны! Спасибо ВСУ за возможность заниматься любимым делом. Командо, вы – невероятные! Незабываемый вечер", - написал Клец.

Напомним, после восьми сыгранных матчей Верес имеет в своем активе 6 турнирных пунктов. Шахтер сыграл 7 матчей и набрал 13 баллов.

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