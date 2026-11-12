Карпаты и Верес сыграли вничью

Львовяне и ровенчане не выявили сильнейшего в спарринге во время международной паузы.

В среду, 12 ноября, состоялся товарищеский матч между Карпатами и Вересом. Контрольная встреча команд УПЛ прошла во Львове на стадионе Украина и завершилась вничью со счетом 1:1.

Первыми отличились гости. На 30-й минуте Владислав Шарай вывел Верес вперед. Карпаты отыгрались после перерыва: на 71-й минуте Иван Калеро восстановил равновесие.

Команды провели спарринг во время ноябрьской международной паузы в чемпионате Украины. Для обоих клубов это была возможность поддержать игровой тонус и проверить футболистов перед возобновлением УПЛ.

После 12 туров чемпионата Карпаты занимают пятое место, набрав 19 очков. Верес с девятью баллами располагается на 13-й позиции.

12 ноября 2026 года. Львов. Стадион Украина.

Карпаты (Львов) – Верес (Ровно) – 1:1

Голы: Калеро, 71 – Шарай, 30.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!