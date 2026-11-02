Карпаты - Кудривка 5:0: обзор матча и результат игры 02.11.2026

В понедельник, 2 ноября, Карпаты принимали на своем поле Кудривку в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Львовская команда убедительно разобралась с аутсайдером чемпионата, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

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В первом тайме Карпаты владели инициативой, однако не смогли поразить ворота соперника, а на перерыв команды ушли без забитых мячей. Однако во второй половине встречи "зелено-белые" устроили избиение гостям, а героем поединка с хет-триком в активе стал Ян Костенко, пропустивший предыдущие три матча УПЛ из-за дисквалификации.

Уже в начале второго тайма Костенко вывел Карпаты вперед, получив на 50-й минуте передачу слева в штрафной и пробив низом в дальний угол, а спустя четыре минуты оформил дубль, замкнув навес от Алькайна. На 73-й минуте Костенко довел счет до разгромного, отличившись еще и ударом головой после заброса в центр штрафной от Романа Вантуха.

На этом хозяева поля не остановились и до конца встречи отправили в ворота Кудривки еще два безответных мяча. На 80-й минуте четвертый гол "зелено-белых" забил Амбросий Чачуа, который в падении переправил мяч в сетку из пределов вратарской после прострела слева. А разгромный результат на 86-й минуте закрепил Владимир Антонюк, который за две минуты до этого вышел на замену, после чего выполнил подачу с правого фланга, а мяч залетел в ворота.

Набрав 19 очков, Карпаты занимают на данный момент пятое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка с пятью баллами расположилась на последней строчке.

Статистика матча Карпаты - Кудривка 11-го тура чемпионата Украины

Карпаты - Кудривка 5:0

Голы: Костенко, 50, 54, 73, Чачуа, 80, Антонюк, 86

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 20 - 8

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 6 - 1

Фолы: 10 - 10

Карпаты: Мысак - Калеро (Мирошниченко, 64), Бабогло (Антонюк, 84), Стецьков, Лях - Чачуа (Холод, 84), Моха, Русин (Феллипе, 77) - Алькайн, Костенко, Вантух (Карабин, 77).

Кудривка: Яшков - Сердюк, Векляк, Сердюк, Мельничук - Пасич, Смирный (Сигеев, 77), Кая (Думанюк, 61), Беляев (Свитюха, 77) - Плакса (Бычек, 61), Овусу (Верлей, 77).

Предупреждения: Калеро - Мельничук, Векляк, Думанюк.

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