"Знал, что этот гол придет": Ярмоленко отреагировал на свой рекорд

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко высказался о своем рекорде по количеству голов в чемпионате Украины.

37-летний футболист в матче 11-го тура УПЛ с Кривбассом отличился своим 125-м забитым мячом в национальном первенстве и помог команде одержать победу 2:0. Также игрок "бело-синих" заработал красную карточку.

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"Прежде всего хочу поблагодарить ребят за то, что они вдесятером довели дело до конца, терпели и выполняли наставления тренера. Также во время воздушной тревоги я сказал все, что тогда имел в уме. Спасибо ребятам, ведь они действительно продемонстрировали характер и жажду к победе.

Что касается красной карточки… Нельзя так подводить команду. Хоть я и опытный футболист, но на футбольном поле все равно присутствуют эмоции. Немного не проконтролировал их. Я увидел, что Александру Тымчику действительно было больно после удара, а соперник даже не подошел извиниться. Хотел сыграть жестко, но переусердствовал.

Я готовился к игре в обычном режиме. Знал, что этот гол придет. В частности, в матче с Кудривкой имел много нереализованных моментов. Самое главное сконцентрироваться на тренировочном процессе и делать то, что нужно. Тогда все будет хорошо.

Я всегда говорил, что если исчезает мотивация, то нужно заканчивать с футболом. Сейчас у меня есть мотивация, в то же время есть много вопросов по поводу здоровья. Очень рад, что мне удалось превзойти этот рекорд. Превзойти достижение такого великого мастера, как Максим Шацких - не пустой звук. Много учился на его матчах, а также он очень помог мне в начале карьеры. Действительно очень приятно превзойти его рекорд", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Динамо со ссылкой на УПЛ ТВ.

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