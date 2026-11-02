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Украина выборола первое в истории золото по дзюдо на юношеских Олимпийских играх

Хазар Гейдаров стал чемпионом в весовой категории до 66 кг.
Сегодня, 11:59       Автор: Андрей Безуглый
Хазар Гейдаров / НОК Украины
Хазар Гейдаров / НОК Украины

Украинский дзюдоист Хазар Гейдаров принес Украине первую медаль юношеских Олимпийских игр.

17-летний спортсмен стал чемпионом в весовой категории до 66 кг, победив в финале канадца Анеса Мати.

Золото Гейдарова стало первым для Украины на Играх в Дакаре, а также первым в истории на юношеских ОИ.

Ранее украинские спортсмены выигрывали лишь серебряные и бронзовые медали. Также для Гейдарова медаль стала первой на ОИ, ранее украинец дважды становился чемпионом Европы среди кадетов.

Юношеские Олимпийские игры-2026. Дзюдо. Финал (-66 кг)

Хазар Гейдаров (Украина) — Анес Мати (Канада) 10:0

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