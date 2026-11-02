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Автоспорт

Антонелли досрочно оформил чемпионский титул

Итальянец стал самым молодым чемпионом в истории Формулы-1.
Сегодня, 00:34       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли досрочно оформил чемпионский титул Формулы-1 в сезоне-2026.

Это случилось по итогам Гран-при Мехико, в котором итальянский пилот стал третьим.

Однако очков, заработанных в Мехико, Кими хватило, чтобы досрочно оформить чемпионство.

При этом Андреа Кими Антонелли стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1, который получил чемпионский титул - 20 лет, 2 месяцев и 7 дней.

Отметим, что для итальянского пилота это всего второй сезон в Формуле-1. В своем первом сезоне Антонелли стал седьмым в личном зачете.

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