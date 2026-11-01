Милан нашел нового спортивного директора

Милан в шаге от назначения нового спортивного директора, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что "россонери" все еще переживают кризис, особенно в сфере руководства клуба. Однако накануне команда все же выиграла в дерби.

Новым спортивным директором итальянского клуба станет Маркус Креше.

46-летний немец уже согласился перейти в Милан, а его кандидатура одобрена владельцем клуба. Ранее Креше занимал ту же должность в РБ Лейпциг и Падерборне.

Ранее также сообщалось, что "россонери" потеряли своего защитника.

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