Атлетик Футзал впервые в истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Украинский Атлетик Футзал успешно выступил в дебютном сезоне Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

В заключительном, третьем туре основного раунда днепровская команда обыграла сербскую Лозницу со счетом 3:2.

Украинцы активно начали встречу и уже к 14-й минуте вели с преимуществом в два мяча. Сначала Леви Коста отличился после передачи Богдана Мещерякова, а затем Андре Луиз удвоил преимущество Атлетика после паса Эдуарда Нагорного.

Еще до перерыва Жоао Витор Араухо Сантьяго сократил отставание сербской команды. На 32-й минуте Денис Рамич восстановил равновесие, однако практически сразу Леви Коста оформил дубль и принес украинцам победу — 3:2.

Лозница — Атлетик Футзал — 2:3

Голы: Сантьяго, 18, Рамич, 32 — Леви Коста, 5, 33, Андре Луиз, 14.

Благодаря этому результату Атлетик Футзал набрал семь очков и занял первое место в группе, опередив чешский Хрудим (5 баллов). Также в квартете выступали австрийский Грац (4) и сербская Лозница (0).

Украина впервые в истории будет представлена двумя клубами в плей-офф Лиги чемпионов по футзалу. Ранее выход в эту стадию обеспечил себе действующий чемпион страны — киевский ХИТ.

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