Барселона разгромила Атлетик в полуфинале Суперкубка Испании

В первые минуты острее действовали "львы". Передес головой с рикошетом пробил выше ворот, а Сансет размял Гарсию крученым ударом. Барса ответила выстрелом Лопеса в руки голкиперу.

А повели каталонцы на экваторе тайма. Это Торрес на дальней штанге завершил комбинацию с участием Лопеса и Бардагжи. Впоследствии двое последних довели счет до разгромного.

Сначала Лопес замкнул ту же дальнюю штангу после передачи Рафиньи. А потом Бардагжи поймал Симона неожиданным ударом в ближний угол. А перед перерывом Рафинья получил пас Бардагжи на углу штрафной, вошел в зону и пробил в ближнюю девятку.

Призрачные надежды на камбэк Атлетика на старте второй половины похоронил тот же Рафинья. Бразилец завершил затяжную атаку Барсы точным ударом из пределов штрафной. Попытки басков хотя бы размочить счет успехом не увенчались.

Статистика матча Барселона – Атлетик 1/2 финала Суперкубка Испании

Барселона – Атлетик – 5:0

Голы: Торрес, 22, Лопес, 30, Бардагжи, 34, Рафинья, 38, 52

Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 1.76

Владение мячом: 80 % - 20 %

Удары: 13 - 9

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 5 - 5

Фолы: 8 - 7

